Ante el trino del presidente Gustavo Petro, que cuestionó el “apoyo” del ente acusador, la fiscal general Luz Adriana Camargo reafirmó la autonomía institucional de su despacho.

La fiscal Luz Adriana Camargo, replicó con firmeza al mensaje del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la Fiscalía de haber dejado de “apoyar” al Gobierno.

En este sentido, Camargo enfatizó que el ente acusador no fue creado para servir al Ejecutivo, sino para ejercer de manera autónoma y colaborativa con todas las ramas del poder público.

En un reciente trino, el presidente Petro afirmó que “se perdió el apoyo de la fiscal general”, insinuando que Camargo estaría “preocupada por su inclusión a la lista Clinton” y que por esa razón no estaría respaldando la agenda gubernamental en temas de paz y conflicto armado.

Ante esas afirmaciones, la fiscal respondió claramente: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno Nacional”. Aseguró que la entidad mantiene una “relación armónica” con todas las ramas del poder, actuando solo cuando su intervención es requerida.

Además, Camargo negó tener alguna inquietud con las autoridades norteamericanas y afirmó no comprender la base del señalamiento: “No sé de dónde toma esa información… yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.