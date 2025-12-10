Desde finales de 2020, la Registraduría Nacional del Estado Civil introdujo en Colombia la cédula digital, un documento de identificación que complementa, pero no reemplaza, la tradicional cédula amarilla con hologramas. Este formato permite a los ciudadanos portar su identidad de manera física en policarbonato y digital, activable en el teléfono móvil a través de la aplicación oficial ‘Cédula Digital Colombia’.

Lea más: Fiscalía confirma orden de captura contra ‘Iván Mordisco’ y otros presuntos líderes de las disidencias de las Farc por genocidio contra el pueblo Nasa en Cauca

El objetivo principal de la cédula digital es facilitar trámites en línea, reforzar la seguridad frente a la suplantación y ofrecer mecanismos de autenticación biométrica. Entre sus funciones destacan el reconocimiento facial, la lectura de huellas dactilares y un código QR dinámico que valida la identidad en tiempo real. Además, cumple con los estándares internacionales, como el 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula los documentos electrónicos y establece su fecha de vencimiento.

A diferencia de la cédula física, la versión digital no es indefinida. Tiene una validez de 10 años desde su expedición. Por ejemplo, quienes obtuvieron la cédula digital en 2020 deberán renovarla en 2030, y quienes lo hicieron en 2021, en 2031. Este límite asegura que los datos biométricos (rostro, huellas y firma) se mantengan actualizados y que el sistema siga siendo seguro para la autenticación digital.

Ver más: Suspenden a inspector de Policía en Soacha por presunto acoso sexual a una joven

Cómo saber si su cédula digital está por vencer

Para consultar la vigencia del documento, se pueden seguir varias opciones:

Cuando la cédula digital caduca, deja de ser útil para trámites que requieren autenticación biométrica o acceso digital. La aplicación se desactiva, aunque la cédula física conserva su validez para identificación tradicional. Esto implica perder las ventajas del formato digital, como la comodidad de realizar gestiones sin desplazarse y la seguridad adicional que brinda la tecnología. Renovación de la cédula digital: paso a paso

Revisar la sección de información o configuración dentro de la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’. Consultar la fecha de expiración que aparece en la versión digital del celular. Acudir a cualquier sede de la Registraduría para confirmar el estado del documento, en caso de dudas sobre la información en la aplicación.

Lea también: Venezuela pide a Colombia, Brasil y México unirse en momentos de tensión con EE.UU.

La renovación es un trámite presencial que sigue este procedimiento:

Agendar cita en una sede de la Registraduría habilitada para biometría digital. Cancelar el valor del trámite, que para 2025 es de aproximadamente $72.450, mediante PSE o en puntos autorizados como Efecty, SuperGIROS y Banco Popular. Acudir a la cita para capturar los datos biométricos: huellas, foto y firma. Recibir el nuevo documento físico y activar la versión digital en el celular a través de la aplicación oficial. El código QR tiene una vigencia de 10 días, por lo que es importante completar la activación dentro de ese periodo.

¿Es obligatoria la cédula digital?

No. La cédula amarilla con hologramas sigue siendo completamente válida y no tiene fecha de vencimiento. La versión digital es opcional y busca facilitar los trámites en línea y fortalecer la seguridad de la identificación. Cada persona decide si desea aprovechar las ventajas de la versión digital o continuar con el documento físico.

No olvide leer: ‘Es un reconocimiento a los venezolanos que han puesto un granito de arena bajo su liderazgo’: Marta Lucía Ramírez por Nobel a Machado

Renovación desde el exterior

Los colombianos residentes fuera del país también pueden renovar su cédula digital en 52 consulados habilitados. El procedimiento es similar al nacional: pago del trámite, presentación de documentos y captura de datos biométricos en el consulado. Una vez expedido el nuevo documento físico, se puede activar la versión digital en el celular usando autenticación facial. Los países donde se puede realizar este trámite incluyen Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, México, Argentina, Brasil, Chile y otros en América, Europa y Medio Oriente.