La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este miércoles la unión entre su país y naciones como Colombia, Brasil y México en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Llamamos a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe a unirse en uno solo. Esta estrategia de seguridad nacional es contra toda nuestra región, no es contra Venezuela”, aseguró Rodríguez durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el cana estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Al cuestionar que el Gobierno de Donald Trump busque restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a EE.UU. como el principal poder del continente americano, según la nueva política exterior divulgada recientemente por la Casa Blanca, Rodríguez hizo este llamado tras mencionar que los precursores venezolanos contemplaron la unión de varios países como “una sola nación” y la creación de un “ejército multinacional”.

“Yo le digo a nuestros hermanos de Colombia: nosotros estamos listos en Venezuela para la unión de nuestros pueblos (...). Estamos listos, presidente (Gustavo) Petro, para unirnos; estamos listos, presidente (Luiz Inácio) Lula, para unirnos; presidenta Claudia (Sheinbaum) para unirnos”, manifestó la funcionaria.

“Hermanos, hermanas de nuestra América Latina y el Caribe: o nos unimos o sucumbimos. Nosotros desde Venezuela no estamos dispuestos a negociar, a entregar ni a sucumbir”, agregó.

La también ministra de Hidrocarburos afirmó que la “única verdad” es el “control hegemónico” que se quiere en el hemisferio y de los recursos naturales, como ha dicho en anteriores ocasiones, cuando ha denunciado que Estados Unidos busca apropiarse de las riquezas venezolanas.

“Nosotros no dudamos en decir que sería su peor su fracaso, su peor derrota se la daríamos en este hemisferio también, que es el hemisferio de Bolívar, que es el hemisferio de los independentistas, no de los expansionistas ni de los imperialistas”, expresó.

El Gobierno de Donald Trump, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización que vincula al narcotráfico, desplegó desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas.

Maduro interpreta esta acción como un intento de propiciar un cambio de régimen para imponer “Gobiernos títeres” que otorguen beneficios a Estados Unidos, como el petróleo.