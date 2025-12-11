En las últimas horas, un hombre se salvó de morir luego de salir ileso de un atentado sicarial en jurisdicción del municipio de Fonseca, La Guajira.

Las autoridades revelaron que el objetivo era Plinio Zambrano Palencia, alias Curruco, exlíder del Frente 35 de las Farc y reconocido firmante del acuerdo de paz.

El caso se registró en horas de la tarde de este miércoles 11 de diciembre, en la vía que comunica a Fonseca con el corregimiento de Conejo.

Según la información preliminar, el mencionado venía del corregimiento de Pondores, a bordo de un vehículo tipo automóvil marca Mazda Millenium, de color gris, junto al conductor, cuando fueron alcanzados por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades contra la fachada del carro. Se conoció que ante el sonido de las detonaciones que impactaron contra los vidrios de las ventanas laterales izquierdas, alertó al conductor, quien aceleró a fondo, perdió de vista a los pistoleros y parqueó donde ya se sintieron seguros para solicitar ayuda.

Instantes después fue trasladado a un centro asistencial para ser valorado por los galenos en turno, sin embargo, no presentaba ninguna herida de bala.

La Policía Departamental de La Guajira indicó que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín y la Sipol.