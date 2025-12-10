A través de su cuenta personal de la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, confirmó la incautación de un cargamento de clorhidrato de cocaína en La Guajira.

La operación fue ejecutada por funcionarios de la Armada Nacional, en el mar al norte del departamento.

Durante el operativo se registraron las capturas de dos hombres que transportaban un total de media tonelada del alijo, en una embarcación tipo Go Fast.

Las panelas rectangulares forradas en plástico negro, fueron trasladadas a las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Guajira, en Riohacha, donde serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Este resultado representa un golpe económico para las organizaciones narcotraficantes, gracias a lo cual se impide que el estupefaciente contamine a las comunidades de países de la región.

Finalmente, el mandatario nacional también anunció mediante su trino la captura de seis miembros de disidencias en Algeciras, Huila y Montañita, Caquetá, por parte del Ejército Nacional. Además de la incautación de 16 motores para minería ilegal, entre estos varias retroexcavadoras de Puerto Libertador, Córdoba.