El sicariato sigue cobrando víctimas en el departamento de La Guajira; en esta oportunidad un hombre fue asesinado en un nuevo atentado a bala en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Manuel Deluque Lopesierra, de 23 años de edad, alias Sultán, de oficio mototaxista.

El homicidio se registró en la noche de este martes, sobre la calle 24 con carrera 1, del barrio 7 de agosto.

La información preliminar suministrada por la Policía da cuenta que, dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. El que iba como parrillero sacó un arma de fuego, le propinó un disparo a la altura de la cabeza y huyen con rumbo desconocido.

Por su parte, el lesionado fue auxiliado por transeúntes que lo trasladaron a la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora de los Remedios, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, murió debido a la gravedad de la herida.

Se conoció que minutos antes de ser atacado a bala, alias Sultán había llegado a su vivienda y luego salió a entregar la motocicleta con la que trabajaba.

Según la entidad policial, Deluque Lopesierra tenía una anotación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por lo que las autoridades investigan si lo anterior tendría relación con su homicidio.

Finalmente, personal de la Sijín realizó la inspección judicial. De igual manera, en coordinación con investigadores de inteligencia policial, adelantan las labores para establecer móviles del crimen y dar con la captura de los responsables.