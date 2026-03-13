Dos importantes adhesiones recibió este viernes la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, luego de que el exministro Daniel Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba se bajaran de sus aspiraciones presidenciales y decidieran unirse a la senadora ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

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Ambos sostuvieron reuniones en días pasados con la candidata que irá en dupla con su vicepresidente Juan Daniel Oviedo, y hasta este viernes, cuando se dio la inscripción formal de la aspiración de la parlamentaria uribista en la Registraduría, revelaron su adhesión a la campaña.

Para el ex jefe de la cartera política del gobierno del expresidente Iván Duque es importante el compromiso de Valencia Laserna con la lucha contra el crimen y una eventual consulta popular al respecto.

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Y para el ex titular del ente de control fiscal y quien sonó para una candidatura por el Partido Conservador, se resaltan los acuerdos en temas de seguridad y salud.

Daniel Palacios desistió de su candidatura y se unió a Paloma Valencia.

Pero en realidad la candidata del Centro Democrático ha recibido el respaldo desde el propio 8 de marzo pasado, día de las primarias, de los otros ocho integrantes de la consulta de la centroderecha, incluyendo a Oviedo.

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Al respecto, Palacios dijo este viernes a la Revista Semana: “Noto a Gustavo Petro asustado (…), este presidente se está pasando por la galleta de manera descarada la Ley de Garantías, está violando la Ley y la Constitución”.

Carlos Felipe Córdoba desistió de su candidatura y se unió a Paloma Valencia.

Y Córdoba expresó que “Paloma Valencia está mostrando que puede unir al país, que no es solamente lo que ella piensa sino que también está abierta para recibir los pensamientos de toda Colombia”.