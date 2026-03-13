La Procuraduría General de la Nación solicitó este viernes al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita una medida cautelar urgente para que el presidente Gustavo Petro frene sus denuncias, sin pruebas, sobre un supuesto fraude electoral. La petición se hizo durante una audiencia pública convocada por ese tribunal dentro de una acción popular que analiza las garantías del sistema electoral de cara a los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo.

La diligencia judicial se desarrolla este 13 de marzo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de un proceso que estudia una solicitud de medida cautelar dentro de una acción popular relacionada con la protección del sistema electoral.

Durante la audiencia pública, representantes de la Procuraduría plantearon que las declaraciones del jefe de Estado sobre un posible fraude, realizadas sin evidencias, podrían afectar la confianza en el proceso democrático.

El procurador delegado Juan Carlos Villamil afirmó que estas afirmaciones podrían representar una amenaza para el normal desarrollo de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el próximo 31 de mayo.

Procuraduría pide límites a declaraciones de Petro

El viceprocurador Julián Andrés Fernández también se refirió a los cuestionamientos que el presidente ha hecho sobre el proceso electoral y sobre la actuación del Ministerio Público.

“No es una opinión porque la opinión tiene un contenido veritativo pero al procurador desde hace una semana se lo viene acusando de mentiroso, pero ayer se lo acusaba de estar orquestando un fraude y de tener una inclinación política frente a algún candidato que no sabemos”, dijo el funcionario durante la audiencia.

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