Faltan pocas horas para que quede definido el tablero político de cara a las elecciones presidenciales 2026 y desde ya las duplas se están inscribiendo en la Registraduría.

Por un lado, la candidata Claudia López inscribió oficialmente su aspiración presidencial en la Registraduría en compañía de su fórmula Leonardo Huerta, quien se midió a ella el pasado 8 de marzo en la ‘Consulta de las Soluciones’.

Asimismo, el aspirante de la derecha, Abelardo de la Espriella, presentó en Cali su candidatura junto a José Manuel Restrepo, quien lo acompañará como fórmula vicepresidencial.

Además, la dupla hizo su inscripción oficial ante las autoridades electorales del Valle del Cauca, “como parte de una estrategia de presencia territorial y reconocimiento del liderazgo político de las regiones”.

Entretanto, en las últimas horas se conoció que el exministro Luis Carlos Reyes desistió de su aspiración presidencial y será la fórmula de Mauricio Lizcano.

Los exministros del Gobierno de Gustavo Petro oficializaron, por medio de una fotografía dándose la mano, su unión para la contienda electoral.

Como se sabe, en su momento Luis Carlos Reyes; el exmagistrado Jaime Araújo y Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, anunciaron una nueva coalición de izquierda de cara a las elecciones, marcando así distancia con el Pacto Histórico.

En ese entonces, Reyes enfatizó en que tomarían distancia del Frente Amplio porque rechazan las decisiones de “incorporar elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista, viéndolos como una necesidad para la transformación del país cuando son todo lo contrario”.

En ese sentido, consideró que los “elementos de la política clientelista que ha incorporado el Frente Amplio son obstáculos a la transformación del país. Esta es una consulta presidencial y esta es una lista al Congreso que lo que busca es transformar esa manera de relacionar el Ejecutivo con el Legislativo y por lo tanto no es la consulta del Frente Amplio”.

Sin embargo esa alianza nunca cuajó y Reyes decidió encaminar solo su aspiración, pero ahora decidió ser la fórmula de Lizcano.

Por otro lado, los candidatos que anunciaron a sus parejas para el tarjetón fueron: Sergio Fajardo con Edna Bonilla, Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata, Juan Fernando Cristo con Norma Vera y Roy Barreras con Martha Lucía Zamora.

Vale mencionar que Iván Cepeda ya se inscribió junto a Aida Quilcué.