El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que Luis Carlos Reyes ya no será su fórmula vicepresidencial. A través de un video compartido en redes sociales, el aspirante a la Casa de Nariño explicó que el exdirector de la Dian expuso algunos asuntos familiares que le impedían continuar con su aspiración política.

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“He recibido una llamada de Luis Carlos Reyes donde me informa que el embarazo de su esposa, que ya es de alto riesgo, tiene unas complicaciones en las próximas semanas.”, afirmó.

“Después de analizarlo mucho y de hablarlo con él, le he pedido que el mejor mensaje que le podemos dar a Colombia es que él se dedique a atender a su familia en estos días, ya que como padre de cinco hijos y que mi esposa además tuvo un embarazo de alto riesgo, me parece que no tiene sentido enviar un mensaje de poner una campaña por encima de la propia familia. Por supuesto es una noticia que golpea la campaña.”, añadió.

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Además, Lizcano manifestó que espera que Reyes se pueda sumar en otros roles en la campaña. Y manifestó que las próximas horas confirmará quien lo acompañará en la disputa por la presidencia.

“Yo le deseo la mejor recuperación a la esposa de Luis Carlos, a Isabela y vamos anunciar próximamente quién me acompañará en la fórmula presidencial toda vez que la ley nos permite hasta el día viernes hacer ese anuncio.”, sostuvo.

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Ante la eventualidad de las últimas horas sobre una posible complicación del embarazo de Isabella, la esposa de Luis Carlos Reyes, le he pedido como padre de Familia que le dé prioridad a esta situación. Primero la familia. Les deseo un feliz embarazo. pic.twitter.com/r1vCc072wZ — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) March 16, 2026

El pasado 13 de marzo, los exministros habían oficializado su aspiración presidencial, por medio de una fotografía dándose la mano.

Cuando te dicen que tu foto parece portada de disco de vallenato. pic.twitter.com/6S8w5KrGI2 — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) March 15, 2026

Vale mencionar que en su momento Luis Carlos Reyes; el exmagistrado Jaime Araújo y Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, anunciaron una nueva coalición de izquierda de cara a las elecciones, marcando así distancia con el Pacto Histórico.

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En ese entonces, Reyes enfatizó en que tomarían distancia del Frente Amplio porque rechazan las decisiones de “incorporar elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista, viéndolos como una necesidad para la transformación del país cuando son todo lo contrario”.

En ese sentido, consideró que los “elementos de la política clientelista que ha incorporado el Frente Amplio son obstáculos a la transformación del país. Esta es una consulta presidencial y esta es una lista al Congreso que lo que busca es transformar esa manera de relacionar el Ejecutivo con el Legislativo y por lo tanto no es la consulta del Frente Amplio”.

Sin embargo esa alianza nunca cuajó y Reyes decidió encaminar solo su aspiración, pero ahora decidió ser la fórmula de Lizcano.