La senadora Nadia Blel renunció este jueves de manera “irrevocable” a la presidencia del Partido Conservador, a partir del próximo 16 de diciembre de 2025.

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República. Lo hago con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”, manifestó a través de un comunicado.

Asimismo, la senadora indicó: “El pasado 25 de julio de 2024, el Partido Conservador Colombiano hizo historia al elegir, por primera vez en 175 años, a una mujer como su presidenta. Ese día, con un voto de confianza unánime, asumí con humildad y determinación el compromiso de enarbolar nuestras banderas azules en defensa de la democracia, de la institucionalidad, del orden y de una Colombia que se construye desde las regiones”.

Según argumentó, su renuncia se debe al objetivo de concentrarse plenamente en su candidatura al Senado de la República, y destacó que durante los 17 meses que ejerció como presidenta del partido, “tomamos decisiones firmes en defensa de las libertades, de la democracia y del principio de separación de poderes, siempre actuando con responsabilidad, serenidad y profundo amor por este partido y por el país”.

Señaló además que lograron conformar “un equipo de candidatos a Congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso”, y aseguró que los resultados electorales “superarán las expectativas”, argumentando que como partido han trabajado con dedicación y entrega.

“Estoy profundamente convencida de que cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, la política se transforma, y con ella también se transforma el país. Ese sigue siendo uno de mis mayores compromisos”,añade el comunicado enviado al Partido Conservador.