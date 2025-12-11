El exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el exmagistrado Jaime Araújo Rentería anunciaron en la mañana de este jueves durante una rueda de prensa que conformarán una nueva coalición de izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2026, marcando así distancia con el Pacto Histórico.

Decidieron que los tres se medirán en una consulta presidencial, por fuera del Frente Amplio, el 8 de marzo del próximo año. También inscribirán sus propias listas al Congreso.

Carlos Caicedo explicó: “Queremos hacer una consulta, queremos propiciar una consulta. Por supuesto es una consulta que incluye, una consulta que le pone una mirada a la esperanza para que los jóvenes tengan precisamente eso, jóvenes que han rechazado la politiquería y por eso se ha ido alejando crecientemente de los partidos, porque les cansa ver a un político que salta de partido en partido, de grupo en grupo, ahora siendo de la extrema derecha, mañana de la derecha, y en otro día aparece con la camiseta del progresismo”.

Por su parte, el exministro Luis Carlos Reyes dijo que toman distancia del Frente Amplio porque rechazan las decisiones de “incorporar elementos que no son de la política progresista, que son de la política clientelista, viéndolos como una necesidad para la transformación del país cuando son todo lo contrario”.

En ese sentido, consideró que los “elementos de la política clientelista que ha incorporado el Frente Amplio son obstáculos a la transformación del país. Esta es una consulta presidencial y esta es una lista al Congreso que lo que busca es transformar esa manera de relacionar el Ejecutivo con el Legislativo y por lo tanto no es la consulta del Frente Amplio”.

Aseguraron que no está en sus planes hacer alianzas con el Pacto Histórico ni con el movimiento de Roy Barreras, por lo que llegarían solos a primera vuelta presidencial.

Esto ocurre luego del distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y Carlos Caicedo por la elección de Margarita Guerra, candidata de Fuerza Ciudadana -el partido del exgobernador- como gobernadora del Magdalena.

Petro, en un consejo de ministros, criticó: “Nos gana la política tradicional de Santa Marta, acabamos de observarlo. El pueblo del Magdalena no nos acompañó”.

Agregó que no podía “estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir a la izquierda en este momento. Porque dividir la izquierda y el progresismo en este momento es entregarle a quienes nos llevaron a una crisis humanitaria, a un genocidio”.

En respuesta, Caicedo, ex gobernador de ese mismo departamento, escribió en sus redes: “Ni la extrema derecha del Centro Democrático, ni Cambio Radical, ni la cúpula del Pacto Histórico, ni la compra de votos, ni la intimidación de grupos armados, ni la campaña de odio de los traidores del pueblo y los mismos medios de siempre, ni las maniobras en los órganos electorales… pudieron quebrar la determinación del Magdalena”.

Luego, desde la Plaza de Bolívar, Caicedo afirmó que “el presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha”.