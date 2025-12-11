El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se pronunció el pasado martes en rechazo a que figuras señaladas o investigadas por el escándalo de corrupción en la entidad estén impulsando campañas al Congreso para las elecciones de 2026, pese al avance de las investigaciones judiciales.

Le puede interesar: Expresidente Uribe plantea posibilidad de que el Centro Democrático no participe en las consultas de marzo

Carrillo insistió en que el país “lleva dos años hablando día y noche del escándalo” y recordó que un expresidente del Senado, Iván Name, y uno de la Cámara, Andrés Calle, permanecen en prisión; mientras que exfuncionarios de alto nivel tienen circular roja de Interpol y algunos exministros enfrentan procesos ante la justicia.

“Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub júdice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso”, afirmó a través de sus redes sociales. “En partidos de todas las tendencias ideológicas han recibido avales, esto es un insulto al país. ¿Por qué no se dedican mejor a su defensa? Una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra muy distinta el descaro”.

Vea aquí: Carlos Carrillo critica candidaturas de implicados en el escándalo UNGRD

El funcionario mencionó a los congresistas Julio Elías Chagüi, Martha Peralta, Wadith Manzur y Berenice Bedoya, todos investigados por su presunta participación en maniobras para direccionar contratos de la UNGRD. También señaló al dirigente Alexander Angulo, hoy candidato al Senado por Fuerza Ciudadana.

Carrillo aseguró que Angulo sería “el eslabón perdido entre Olmedo López y Sneyder Pinilla”, exdirectivos de la entidad. “Fue uno de los que quiso atrincherarse en la UNGRD, un contratista que ni siquiera pasaba cuentas de cobro. Espero que la Fiscalía lo llame a testificar, sin duda sabe mucho y aún hay demasiadas piezas que faltan en el rompecabezas de la empresa criminal que se enquistó en la UNGRD”, agregó.

Lea también: Hemos evitado 3.071 ataques terroristas: ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante la moción de censura

La crítica de Carrillo se da en medio de un panorama electoral en el que varios de los señalados buscan reelegirse o escalar políticamente, pese a estar vinculados en expedientes de la Fiscalía y la Corte Suprema.

Alexander Angulo respondió a Carrillo

Tras las declaraciones, Angulo negó cualquier participación en hechos irregulares y reconoció haber conocido a Olmedo López y a Sneyder Pinilla en el contexto de la “lista de la Decencia”, donde —según dijo— le retiraron un aval que denunció ante la Fiscalía.

“¡Me alegro mucho que el señor Carlos Carrillo se tome el trabajo de nombrarme! ‘Ladran los perros…’ Pero me gustaría que tuviera la capacidad de hacerlo en un debate político”, escribió en sus redes sociales.

Le sugerimos: Daniel Palacios radicó alrededor de 1 millón 200 mil firmas para avalar su candidatura a la Presidencia

“Claro que conocí a Olmedo y a Sneyder, era la lista de la decencia donde me quitaron el aval y lo denuncié en la Fiscalía. También acompañé a otros y al hoy presidente Gustavo Petro. Lo espero: ¡El Debate!”, agregó.

Las investigaciones a los congresistas

La trama de corrupción en la UNGRD mantiene abiertos al menos tres procesos en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y otras diligencias en la Fiscalía. Según reveló Caracol Radio, diez congresistas están vinculados.

Iván Name y Andrés Calle son investigados por cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La Corte señala que habrían recibido dinero para acelerar reformas del Gobierno en el Capitolio.

En otras noticias: Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia irregularidades y baja ejecución en el Fondo Adaptación

Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz son procesados por, presuntamente, emitir conceptos de crédito público a cambio de beneficios traducidos en contratos de la UNGRD.

Además, indagaciones contra Martha Peralta y Julio Elías Chagüi también avanzan en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Según la Fiscalía, por un lado, Peralta habría intervenido en un contrato por 2.170 millones para maquinaria en Riohacha. Mientras que, en el caso de Chagüi, la Corte revisa conversaciones con Sneyder Pinilla sobre un proyecto de 28.000 millones en Sahagún.