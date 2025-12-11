En medio de la moción de censura que se promueve en su contra en la plenaria de la Cámara, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, afirmó que “durante este gobierno se han evitado 3.071 ataques terroristas, cifra que demuestra un incremento claro en la efectividad operacional y en la capacidad de anticipación de la fuerza pública”.

Así mismo, reportó que desde 7 de agosto de 2022 al 7 de diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas han sostenido 1.426 combates contra estructuras criminales: “Solo 13 han involucrado bombardeos, menos del -1%. Estos combates han resultado en 64 muertes en desarrollo de operaciones militares, 10 capturas, 6 menores recuperados, 4 sometidos, así como la incautación de 114 armas largas, 74 artefactos explosivos, 26 minas antipersonal, 170 artefactos para drones y más de 41 mil unidades de munición”.

Mindefensa /Cortesía

Al respecto, el jefe de la cartera de seguridad aseguró que las operaciones militares generan disuasión, dispersión, neutralización y desmoralización en las estructuras criminales.

También explicó Sánchez la necesidad operacional de la acción del 10 de noviembre en zona rural de Calamar, Guaviare: “Un destacamento de 20 soldados se encontraba a solo 285 metros de entre 120 y 150 integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco. Ante esta amenaza inminente, el proceso militar de toma de decisiones evaluó tres opciones: retirada, que habría constituido omisión; emboscada, inviable por la relación uno contra siete en caso de combate, más unas condiciones climáticas adversas; y apoyo aéreo cercano, la opción más segura para proteger la vida de las tropas”.

Mindefensa /Cortesía

Al final de la sesión en el Salón Elíptico del Congreso, debió levantarse el debate por falta de ‘quorum’ decisorio debido al retiro de algunos congresistas. Y la votación de la moción de censura fue programada para el martes 16 de diciembre en la plenaria de la Cámara de Representantes.