Luego de los reiterados requerimientos por parte de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, al Instituto Nacional de Vías, (Invías), para recuperar el puente Simón Bolívar, la entidad confirmó que las obras de intervención comenzarán a partir del 29 de septiembre con una inversión de 3.400 millones de pesos y se extenderán, de acuerdo al cronograma de la entidad, hasta el 31 de diciembre de este año.

De acuerdo con la entidad se realizarán mejoras en la carpeta asfáltica del puente, se construirá la oreja que conecta la circunvalar con el puente, la renovación de las barandas, protección de taludes, juntas elastoméricas y otros elementos puntuales necesarios para su correcta operación.

Cortesía Alcaldía de Soledad Evidencia técnica presentada por la Alcaldía de Soledad.

Asimismo, se instalará un pórtico de señalización de gálibo, con el fin de alertar a los conductores en el caso de que camiones o transporte de carga extra dimensionada vayan a pasar debajo del puente, y prevenir que se afecte la parte inferior de las vigas.

El secretario de Obras, José Carlos Galindo, manifestó que la Dirección Territorial de Invías Atlántico convocó al municipio de Soledad y otras entidades interesadas para socializar la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el puente Simón Bolívar.

“Esto se constituye en una buena noticia porque demuestra el resultado de las gestiones que hemos venido adelantando desde la administración municipal de Soledad”, indicó.

El funcionario afirmó que la Alcaldía de Soledad seguirá insistiendo para que Invías adelante una intervención en la Calle 30 (Ruta 2516) desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta el puente, así como también de vías conectantes en el sector vial del Centro Comercial Plaza del Sol.

Durante la socialización también informó que la obra tendrá su interventoría, que hace parte de un contrato que ya había sido objeto de adición, con el que se intervienen 19 puentes en todo el país y que fue suscrito desde la planta central de Invías.

Finalmente, Galindo anunció que la próxima semana se adelantará una mesa técnica en la que participará la comunidad, las diferentes entidades municipales y la alcaldía de Soledad para informar sobre la ejecución de estos trabajos de infraestructura en el municipio y sobre el plan de manejo de tránsito que deberá ser coordinado entre la Oficina de Tránsito Municipal de Soledad, el Distrito y el Área Metropolitana, puntos que permitirán avanzar en la ejecución de esta importante obra, la cual se extenderá hasta el 31 de diciembre, según el cronograma trazado por Invías.