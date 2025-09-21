La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

Reino Unido, Australia y Canadá reconocen oficialmente a Palestina como Estado

“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables ‘fake news’, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre la carta, el presidente estadounidense evitó este domingo dar detalles o confirmar si había recibido este documento y se limitó a decir: “Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir”.

¿Qué dice la carta?

Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el presidente venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5 % de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70 % de estas.

Trump lanza dura advertencia a Maduro: aceptar el retorno de migrantes o sufrir consecuencias “incalculables”

“Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas”, apunta Maduro.

En la misiva, Maduro se refirió a otra “noticia falsa” que, según él, ha afectado la relación bilateral. Recordó que en su momento Venezuela se había negado a aceptar el retorno de migrantes, “pero este asunto se resolvió y aclaró rápidamente en una conversación con el embajador Richard Grenell. Hasta la fecha, este canal ha funcionado a la perfección”, sostuvo en la carta.

Precisamente el retorno de migrantes fue un punto de discordia entre ambos países. De hecho, el sábado en la noche, el presidente Trump advirtió de graves consecuencias contra su homólogo de no aceptar el retorno de migrantes.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos, y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en Truth Social.

Agregó que “miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos” y concluyó su mensaje con una amenaza en mayúsculas en la que insta al Gobierno de Venezuela a “sacarlos” de EE.UU. de inmediato o pagar un precio “incalculable”.

Esta es la carta:

Cortesía

Cortesía