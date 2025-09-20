Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Venezuela se mantienen en tensión, especialmente, por el reciente pronunciamiento del presidente estadounidense Donald Trump, este sábado 20 de septiembre a través de sus redes sociales.

Trump acusó al régimen de Nicolás Maduro de haber enviado a territorio americano a “presos” y personas provenientes de “instituciones mentales” en Venezuela, con la intención de sembrar caos en la vida de sus ciudadanos.

"We want Venezuela to immediately accept all of the prisoners, and people from mental institutions, which includes the Worst in the World Insane Asylums, that Venezuelan 'Leadership' has forced into the USA.... GET THEM THE HELL OUT OF OUR COUNTRY, RIGHT NOW..." - President Trump pic.twitter.com/nFkIZ3rG1A — The White House (@WhiteHouse) September 20, 2025

Con un sentencia contundente, Trump exigió la expulsión inmediata de los ciudadanos venezolanos, a quienes considera como un peligro para la paz del Estados Unidos.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los prisioneros y personas de instituciones mentales, que incluyen lo peor de los manicomios del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha obligado a entrar en Estados Unidos. Miles de personas han resultado heridas, e incluso asesinadas, por estos ‘monstruos’. ”¡Sáquenlos de nuestro país ahora mismo!”, ratificó Trump.

De no acatar la orden, el mandatario estadounidense manifestó que el régimen de Maduro “pagará un precio incalculable”, enfrentándose a lo que se especula consecuencias irreparables para el país vecino.

El comunicado generó reacciones de todo blanco de críticas ante el controversial tema de control migratorio en EE.UU, y las políticas recientes adaptadas por Trump.

