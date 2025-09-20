La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) que se adopten medidas urgentes frente a la situación crítica que afrontan los habitantes de La Mojana, debido a las inundaciones recurrentes que afectan a la región desde hace años, especialmente desde la ruptura del dique de Cara ‘e gato en 2021.

En el Comité Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres extraordinario, promovido este sábado por el ente de control, “se socializaron los avances de las obras ejecutadas y se planteó la necesidad de avanzar hacia una solución integral y estructural, que permita dar una respuesta efectiva a las problemáticas históricas de pérdida de viviendas y cultivos, la falta de comunicación de las diferentes veredas, el desplazamiento de familias y la grave afectación de la economía local”, precisó.

Según el acuerdo pautado en el Comité Extraordinario, el Ministerio del Interior asumirá la articulación entre las instituciones responsables de las obras, con el objetivo de implementar de manera “efectiva y sostenible” las estrategias y acciones que permitan atender integralmente a La Mojana, región ubicada entre los departamentos de Sucre y Córdoba.

“Dentro de las acciones adelantadas por la Delegada para Gestión y Gobernanza Territorial también se encuentra la realización de una mesa de trabajo con el Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, que tuvo como propósito conocer la estrategia de articulación que esa dependencia implementará para lograr el diseño y ejecución de una solución integral para La Mojana”, añadió la PGN.

Asimismo, el ente de control señaló que, como parte de los compromisos, en los próximos días funcionarios del organismo visitarán la región de La Mojana, y allí escucharán de primera mano la voz de las comunidades afectadas.

