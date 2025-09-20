En horas de la madrugada de este sábado 20 de septiembre se registró un hecho violento en el municipio de Juan de Acosta, zona costera del departamento del Atlántico.

La víctima fue identificada como Robinson Echeverría Osorio, de 45 años y apodado ‘El Bichi’, quien recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en su residencia ubicada en la carrera 2 No. 8-42, en el barrio Las Moras.

De acuerdo con la versión de familiares, sujetos armados ingresaron por la parte trasera de la vivienda, aprovechando que colinda con un arroyo, y dispararon contra Echeverría. El hombre presentó tres heridas de arma de fuego: una en el tórax anterior, otra en el brazo derecho y una más en la zona posterior del tórax.

Tras cometer el crimen, los agresores emprendieron la huida por una zona boscosa.

Las autoridades adelantan labores de investigación para identificar a los responsables y esclarecer los móviles de este homicidio que vuelve a estremecer la tranquilidad de Juan de Acosta.

Ola de crímenes

Recordemos que el pasado el pasado sábado 6 de septiembre, en la vía que comunica del municipio de Baranoa a Juan de Acosta, se registró atentado criminal en un punto conocido como ‘la Gallina’ que acabó con la vida de un hombre y dejó a otro herido.

La víctima fatal fue identificada como Nadin Arteta, de 64 años de edad, conocido con el apodo de ‘Bordito’ y quien era natural del sector El Vaivén.

De acuerdo con versiones de las autoridades, Arteta fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en motocicleta y recibió varios disparos que acabaron con su vida en el lugar de los hechos. En medio del ataque, otro hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo observación médica.

Y el domingo 7 de septiembre un joven resultó herido en medio de un ataque a bala. El hecho se registró en el barrio Villa Fidela.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, siendo las 4:36 p. m., la víctima, de 23 años de edad, se encontraba departiendo con otras personas por el sector antes mencionado.

Sin embargo, el joven sostuvo una discusión con un particular quien, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le disparó en múltiples oportunidades. Posterior al ataque se dio a la fuga a pie con rumbo desconocido.

Entretanto, la víctima fue auxiliada por sus amigos, quienes lo trasladaron hasta el hospital municipal para luego ser remitido hasta la Clínica Reina Catalina de Baranoa debido a la gravedad de sus heridas.

