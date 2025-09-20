La noche de este viernes 19 de septiembre se registró un intento de hurto que terminó con la muerte de uno de los presuntos asaltantes en el norte de Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia las 10:15 p. m. en la carrera 46 con calle 93, barrio El Poblado, en el norte de esta capital, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron a un comerciante con la intención de despojarlo de una cadena de oro. Según el reporte preliminar, uno de ellos descendió del vehículo y, portando un arma de fuego, intimidó a la víctima.

El ciudadano reaccionó en legítima defensa, desenfundó su arma de fuego —para la cual portaba salvoconducto— y disparó contra el agresor, identificado de manera preliminar como Jhon Pérez, quien cayó tendido en la vía pública. Posteriormente, al retirarse del lugar en su camioneta, el comerciante arrolló accidentalmente al presunto delincuente.

Mientras tanto, el cómplice logró huir del sitio. Tras lo ocurrido, la Policía activó el plan candado en la zona con el fin de dar con su paradero.

El cuerpo de Pérez, quien falleció en el lugar de los hechos, fue trasladado por las autoridades competentes. El comerciante fue individualizado y se le incautó una pistola Glock 9 mm con su respectivo salvoconducto.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer en detalle las circunstancias de este caso.