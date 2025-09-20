Un hombre de 62 años, identificado con el alias de “El Viejo”, fue detenido por la Policía Nacional en el barrio El Bosque, en cumplimiento de una orden judicial por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de edad en concurso homogéneo y sucesivo.

La investigación, adelantada por unidades especializadas, permitió reunir el material probatorio que llevó a la emisión de la orden de captura. Según las autoridades, el detenido sería responsable de agresiones sexuales contra dos niñas del barrio La Sierrita, a quienes presuntamente ofrecía dinero para someterlas a los vejámenes. Los hechos habrían ocurrido durante varios meses, y el hombre ya contaba con una anotación judicial previa por el mismo delito.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, resaltó que la aprehensión “es el resultado de un trabajo investigativo riguroso que busca proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia sexual”.

Hombre señalado de abusar de tres sobrinas fue capturado en Malambo

Recientemente se conoció otro caso similar en el área metropolitana. En Malambo fue capturado un hombre señalado de abusar de tres sobrinas de su compañera sentimental. En ese sentido, le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, ambas conductas agravadas.

El hecho se habría registrado en el municipio de Malambo, Atlántico, desde 2019 cuando las víctimas tenían 7, 9 y 12 años y se extendieron hasta 2022.

Según el comunicado de las autoridades, el procesado aprovechaba los momentos a solas con las víctimas para acosarlas sexualmente y, en algunas ocasiones, acceder carnalmente a la niña mayor.

El tío político de las víctimas fue capturado por orden judicial el pasado 9 de septiembre en el barrio Villa Rica 2, en Malambo, por uniformados de la Policía Nacional.