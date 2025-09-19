A tan sola corta edad, y estando en la etapa del ciclo vital que se ubica entre la adolescencia y la adultez, Kleber Eliécer Reales Arias, de 19 de años cuenta con un prontuario que lo ubica entre las cifras de jóvenes que incurren en criminalidad al ser parte de la conocida estructura delictiva Los Pepes, que azota al departamento del Atlántico. Sumado a los antecedentes de hurto y porte ilegal de armas, alias ‘Kleber’ enfrenta cargos por el homicidio con arma de fuego de Luis Fernando Povea Jiménez, el pasado jueves 18 de septiembre en el municipio de Galapa.

El occiso se encontraba en su vivienda, reparando un calzado, cuando la tranquilidad de su hogar fue irrumpida por la presencia del joven armado. Tras una breve conversación preguntando por el paradero unas sobrinas del comerciante, este le manifestó que vivía solo. Sin titubear alias ‘Kleber’ disparó indiscriminadamente hacia el rostro del hombre, huyendo luego del cometido en una motocicleta junto a un cómplice.

El asesinato no fue un hecho aislado, según vecinos, días antes la fachada de la vivienda de la víctima había sido rafagueada, el miércoles 17 de septiembre, a eso de las 11:00 de la noche. Presagio del desenlace que se avecinaba. El trasfondo del ataque sería una discusión entre Povea y Reales el jueves 11 de septiembre, episodio que derivó en amenazas constantes de muerte hacia el comerciante.

El joven sicario combina dos facetas comunes dentro de la conformación de las bandas delincuenciales: el peso de una estructura criminal que proporciona el respaldo logístico y el sello de la violencia personal, esa que convierte las rencillas en sentencias de muerte.

Alias ‘Kleber’ se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. Su captura se dio tras la persecución policial momentos posteriores al crimen.

