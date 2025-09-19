Alexis Von Yates, una enfermera de 35 años radicada en Florida, vuelve a ser noticia casi un año después de ser capturada por presunto abuso sexual contra su hijastro de 15 años.

Lea más: Condenan a enfermera que abusó sexualmente de su hijastro de 15 años: el padre los descubrió

Esta vez, el motivo es la decisión del Departamento de Salud de Florida, que suspendió de forma inmediata su licencia profesional.

Von Yates fue capturada el 6 de noviembre de 2024 bajo cargos de conducta lasciva contra un menor de entre 12 y 16 años, según documentos oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion.

La investigación se inició tras una denuncia anónima, que señaló una relación inapropiada entre la mujer y el adolescente, hijo biológico de su esposo.

Ver más: Kevin Rodríguez murió tras subir a la montaña rusa de Epic Universe, en Orlando: ¿Qué causó el deceso?

Según el informe policial, los hechos habrían ocurrido en julio de 2024, cuando el menor visitaba a su padre durante el verano. En ese periodo, Von Yates y el adolescente habrían quedado solos por varias horas en la vivienda, lo que presuntamente derivó en un contacto sexual.

El menor también declaró que durante al menos una semana, antes de la denuncia, hubo bromas de índole sexual y comportamientos inadecuados por parte de la mujer.

Ante la gravedad del caso, el Departamento de Salud justificó la suspensión de la licencia alegando que la conducta atribuida compromete la confianza pública en los profesionales de la salud y pone en riesgo a pacientes y familias. La medida busca garantizar que Alexis no pueda ejercer mientras se desarrolla el proceso penal y administrativo.

Lea también: El futbolista Alfredo David Cristóbal murió por descarga eléctrica tras accidente con un cable de alto voltaje

De acuerdo con los registros judiciales, la mujer fue liberada al día siguiente de su captura, el 7 de noviembre de 2024, tras pagar una fianza de $10.000.