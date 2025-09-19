Kevin Rodríguez Zavala de 32 años falleció tras haberse montado en una montaña rusa en el parque Epic Universe, en Orlando.

El hecho que llamó la atención de la comunidad ocurrió el pasado 17 de septiembre cuando Rodríguez Zavala se montó en la atracción, se bajó y fue encontrado inconsciente.

La Oficina del Alguacil del condado Orange señaló que el hombre fue trasladado de inmediato al hospital, pero falleció.

A Florida medical examiner said 32-year-old Kevin Rodriguez Zavala died of multiple blunt impact injuries after going on the Stardust Racers ride at Epic Universal theme park. Park officials said Zavala became unresponsive while riding the coaster. pic.twitter.com/MkpQfbEAin — Anne Young (@HanneyYoung) September 19, 2025

Un portavoz de Epic Universe dijo: “El miércoles por la noche, un visitante no respondió tras subirse a Stardust Racers y fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. Estamos devastados por este trágico suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

La inauguración del parque Epic Universe solo tiene algunos meses. La montaña rusa llamada Stardust Racers en la que se subió Kevin es considerada una de las más rápidas, pues alcanza velocidades de hasta 62 millas por hora y alturas de más de 40 metros en el área de Celestial Park.

¿Qué reveló la autopsia?

Después de hacerle el examen forense a Rodríguez Zavala concluyó en que el joven había muerto por “múltiples lesiones por impacto contundente” (multiple

blunt impact injuries).

Asimismo, el médico forense del área de Orlando, Joshua Stephany, indicó en un medio local que la muerte fue “accidental”.