Un hecho bastante inusual fue el que sucedió en Bolivia después que una mujer de 54 años perdiera la vida en su propia vivienda, que aún se encontraba en construcción.

Según informaron medios locales, la víctima llegó a su domicilio cuando su perro salió a recibirla con entusiasmo.

En medio de su encuentro, la fuerza del animal provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera desde una altura aproximada de tres metros.

El impacto fue tan fuerte que falleció de manera inmediata, sin que los equipos de rescate pudieran auxiliarla, indicaron los medios.

Asimismo, las autoridades explicaron que la falta de barandales en la vivienda, por estar todavía en obra negra, fue determinante en el desenlace del accidente.

“Habría llegado en horas de la madrugada con su hija, donde estaban sus mascotas, tiene tres perritos, los cuales actuaron en una situación de felicidad, de emoción. Al ver a su dueña llegar, lamentablemente la habrían empujado y cayó a una profundidad de tres metros”, contó René Tambo, jefe de la División Homicidios de la Felcc paceña.

Hasta ahora, no han dado información sobre el estado actual del canino.