La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que este jueves que aumentó a 21 el número de fallecidos por la explosión de un camión de gas en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

Al corte de las 10:00 hora local (16:00 GMT), la dependencia también señaló que hay 27 personas que permanecen hospitalizadas y 36 más que han sido dadas de alta.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Norma Chávez, una mujer de 50 años que se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el este de la capital.

El miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el accidente ocurrido debido a que el vehículo se transportaba a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control al tomar una curva y se estrellara con el muro de contención.

Según lo difundido por medios locales, un documento compartido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la fiscalía capitalina esclarece que “el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco” y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que “el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control”.

Estas conclusiones se suman a lo expuesto por la fiscalía local el jueves pasado, cuando se consideraba como principal causa el exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, quien murió esta semana debido a las quemaduras en su cuerpo.

Pese a la muerte del conductor, la fiscalía capitalina aseguró que la investigación por homicidio, lesiones y daños culposos continuará, con la finalidad de determinar la responsabilidad de los involucrados en el incidente.

Mientras que la empresa propietaria del vehículo ha expresado su disposición para cubrir la reparación de los daños.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de un Comité de Solidaridad para recibir donaciones dirigidas a los afectados, en el cual participarán representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Cruz Roja.