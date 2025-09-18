Un trágico accidente tiene conmocionada a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Un joven de 321 años, mientras intentaba tomarse una foto en una zona empinada en São Conrado, resbaló y cayó por el precipicio y murió.

El joven fue identificado como Luiz Guilherme Campitelli. Al parecer, intentaba tomarse una foto cuando se le cayó su billetera. Al intentar recuperarla, no pudo mantener el equilibrio y cayó del cerro.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la bicisenda Tim Maia, a la salida de un bar. Campitelli descendió algunos metros para buscar su billetera, pero perdió el equilibrio, cayó y se golpeó en la cabeza. Murió de forma inmediata.

La tragedia quedó grabada en video, que se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa al joven, vestido de bermuda e intentando mantener el equilibrio mientras trataba de buscar su billetera.

Los servicios de rescate arribaron al sitio minutos después, para tratar de rescatar al joven, pero este ya no tenía signos vitales, murió en el sitio por golpes en la cabeza.

“Lo que nos llegó es que se resbaló, se lastimó y terminó ocurriendo esta fatalidad. Era mi único sobrino”, declaró su tío Juanildo Freitas al medio brasileño g1.

Daniela Teera, comisaria a cargo de la investigación, también declaró que la principal hipótesis sobre la muerte del joven apunta a un accidente. Añadió que estarán recolectando los testimonios de los amigos.