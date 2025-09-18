Durante la emisión del programa de televisión ‘Con el Mazo Dando’, este miércoles 17 de septiembre, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró saber dónde está María Corina Machado, líder opositora, quien se mantiene en la clandestinidad desde las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador.

“Por cierto la loca está enconchada en Valle Arriba en una casa grandota, grandota, que dicen que no hay nadie, pero si hay, ella está ahí y está como loca porque quiere irse, porque ya le aseguraron su exilio dorado, con lo que se robó, y el dinero del narcotráfico y que no ha repartido, anda como loca que se quiere ir del país, desesperadita”, dijo Cabello, denominado como el número dos del chavismo en el vecino país.

En el mismo programa, Cabello se refirió nuevamente al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, asegurando que está afectando a los pescadores venezolanos.

“Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte”, dijo.

Este sábado, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguró que un “destructor” estadounidense abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores”, con la intención, dijo, de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

Según un comunicado de la Cancillería en Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación”.

En ese contexto, el titular de Interior señaló este miércoles que “no puede salir barco que no tenga cámara” e instó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) a comenzar a instalar esos equipos.

“Ponerle cámara a todas las lanchas pesqueras, porque uno no sabe. Como la caja negra, ¿no?“, añadió.