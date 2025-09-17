El Cartel de los Soles, es una organización criminal a la que Washington atribuye vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro, es uno de los grupos relacionados con el narcotráfico y que el Gobierno de Donald Trump quiere combatir con el reciente envío de embarcaciones militares al Caribe, lo cual ha desatado una tensión con Caracas.

Aunque las autoridades estadounidenses hablan de la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos, cuyo nombre procede supuestamente de las insignias que lucen los generales desde los noventa, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.

Ahora, con el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, la presión sobre la organización se ha redoblado y es cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce formalmente que el cartel existe y asegura que Maduro y el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, son sus líderes, algo que la administración Trump reiteró el pasado julio.

Incluso, el Gobierno de EE. UU. ofreció una recompensa por información que permita la captura de Maduro y Cabello y en la aumentó a 50 millones de dólares, convirtiendo al mandatario venezolano en el principal objetivo del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, aparte de Estados Unidos, solo algunos países han reconocido al Cartel de los Soles como una organización terrorista, entre ellos Argentina, República Dominicana, Ecuador y Paraguay; ya que otras naciones han afirmado que no existe dicho cartel.

Cabe señalar que Colombia no reconoce al Cartel de los Soles como organización terrorista, incluso el presidente Gustavo Petro declaró en su momento que esta ”es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen".

