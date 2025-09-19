Lo que debía ser un momento de alegría terminó en una tragedia el lunes 15 de septiembre en Capilla de los Remedios, Córdoba, Argentina. Thian Toledo, de 7 años, murió de manera repentina mientras participaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo, un hecho que conmocionó a la comunidad y que actualmente es objeto de investigación judicial.

Según relataron familiares y testigos, el niño jugaba junto a otros menores cuando, de forma inesperada, se sentó en una silla, aparentó cansancio y segundos después se desplomó. Los adultos presentes alertaron de inmediato y solicitaron ayuda médica.

Familia pide respuestas y Fiscalía avanza en la investigación

De acuerdo con lo reportado por medios locales de comunicación, tras el hecho, Thian fue trasladado al dispensario local con signos vitales débiles. A pesar de que el equipo de salud realizó maniobras de reanimación durante más de 45 minutos, el niño sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el centro asistencial.

Su madre aseguró que el menor no tenía antecedentes médicos y gozaba de buena salud. “Era un niño muy alegre, siempre andaba corriendo y jugando”, expresó la mujer, visiblemente afectada.

Redes sociales Thian Toledo, de 7 años, murió tras descompensarse súbitamente mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

Ana Toledo, tía abuela del pequeño, manifestó en declaraciones a ‘Cadena 3’: “Supuestamente, se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado. No entendemos qué pasó, todo fue muy rápido”. La familia también cuestionó una presunta demora en la llegada de la ambulancia, lo que, según consideran, pudo influir en el desenlace.

La Fiscalía de 2º turno de Córdoba dispuso la intervención de la Policía Judicial, que ya realizó las primeras diligencias en el lugar y ordenó la autopsia al cuerpo de Thian Toledo. Los resultados forenses serán clave para determinar la causa del fallecimiento y confirmar si se trató de un episodio de muerte súbita u otra condición médica desconocida.

Otros tres casos recientes en Córdoba

El fallecimiento de Thian no es un hecho aislado. En apenas cinco días, la provincia de Córdoba registró cuatro muertes súbitas de menores.

Lautaro Maineri, de 15 años , murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. Los médicos le detectaron un coágulo cerebral en una zona inoperable.

, murió tras descompensarse mientras jugaba al truco en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251. Los médicos le detectaron un coágulo cerebral en una zona inoperable. Un adolescente de 13 años falleció en el Club Atlético San Lorenzo, en barrio Las Flores, mientras entrenaba fútbol.

falleció en el Club Atlético San Lorenzo, en barrio Las Flores, mientras entrenaba fútbol. En Villa Carlos Paz, otro joven de 13 años sufrió un episodio de muerte súbita mientras realizaba actividad física en una plaza del barrio Los Eucaliptos.

Estos casos, ocurridos en un lapso corto, mantienen en alerta a las autoridades sanitarias y han generado preocupación entre las familias cordobesas.

La Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia de Thian para esclarecer las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, los familiares reclaman explicaciones y esperan que las autoridades determinen si hubo falencias en la atención de emergencia.