La noche del pasado domingo 14 de septiembre, una tragedia conmocionó al Seagate Rehabilitation and Nursing Center, un geriátrico ubicado en Coney Island, Brooklyn, Estados Unidos. Allí, Galina Smirnova, una residente de 95 años, atacó a su compañera de cuarto, Nina Kravtsov, de 89, utilizando un pedal de su silla de ruedas como arma.

De acuerdo con la Fiscalía de Brooklyn, el hecho se registró entre las 8:55 y las 10:00 p. m. La víctima fue hallada en su cama con graves heridas en la cabeza y trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció poco después.

El fiscal adjunto Ari Rottenberg explicó que la agresión quedó en evidencia cuando personal del centro encontró manchas de sangre en la bata y las piernas de Smirnova. Además, la silla de ruedas de la mujer no tenía pedales: uno fue hallado en la habitación cubierto de sangre y el otro fuera de la ventana.

La agresora, diagnosticada con demencia, se encontraba en el baño al momento del hallazgo y no respondió a las preguntas del personal de enfermería. Según las autoridades, apenas había llegado al asilo a finales de la semana anterior.

Smirnova enfrenta cargos por homicidio y posesión de armas. Permanecerá detenida en Bellevue y comparecerá ante el tribunal este viernes. Por su edad, no se le concedió libertad bajo fianza, y aún no se ha definido una evaluación psiquiátrica, considerada “prematura” por el juez.

La vida de Nina Kravtsov

Nina Kravtsov era sobreviviente del Holocausto. A los cinco años perdió a toda su familia durante la persecución nazi. Más adelante trabajó como enfermera en Ucrania antes de emigrar a Estados Unidos, donde residió en Brighton Beach junto a su esposo.

Tras enviudar, decidió mudarse al hogar de ancianos donde compartía habitación con Smirnova. Su hija relató que Kravtsov la tuvo a los 18 años y la crió como madre soltera. “Vino aquí para darme una buena educación. Era una madre muy dedicada”, expresó la mujer al recordar a su madre.

Investigación en curso

La Fiscalía de Brooklyn continúa con la investigación del homicidio, mientras que la defensa de Smirnova deberá presentar su postura en la audiencia prevista para este viernes.

Las autoridades evalúan dónde podrá permanecer detenida la acusada, teniendo en cuenta su avanzada edad y condición de salud.