Momentos de terror vivieron dos ciudadanos en Argentina cuando un grupo de hombres encapuchados los agredieron intentando robar a una de las personas, pero los sorprendidos terminaron siendo los criminales que no se esperaban esa respuesta.

El hecho ocurrió en la ciudad de Mar de Plata, provincia de Buenos Aires, el pasado 21 de agosto cuando una mujer se dirigía en su vehículo hasta su casa mientras que los cuatros delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas la seguían para luego intentar robarla.

El esposo de la mujer la esperaba fuera de su casa y una vez se bajó los hombres se le abalanzaron encima pidiendo que entregaran todo incluso las llaves de su auto, según apunta el medio local TN.

La víctima aseguró que uno de los ladrones portaba un arma de fuego y fue el que los amenazó. En las cámaras de seguridad de la vivienda quedó captado el momento en el que el hombre va hasta afuera de la casa y unos segundos más tarde se escuchan unos gritos, el hombre fue golpeado por la espalda en varias ocasiones.

Queda tendido en el suelo mientras recibe otras patadas mientras que intentaba reincorporarse, finalmente se pone de pie y se va dentro de su casa a buscar su arma de fuego que está registrada a su nombre.

Unos segundos más tarde sale con su arma y dispara en al menos seis ocasiones en contra de los delincuentes que huyeron, tres en motocicletas y el que intentaba robarse el carro se fue a pie.

La pareja denunció el hecho ante la justicia argentina esperando que den con los responsables de este hecho que por poco acaba con sus vidas, de no ser porque respondió, dice él, en legítima defensa contra los cuatro hombres que lo amenazaban con quitarles la vida si no entregaban las llaves.