Con apenas 9 años, Aiden Wilkins, originario de Collegeville, Pensilvania, Estados Unidos, se ha convertido en un fenómeno académico al cursar de manera simultánea materias de secundaria y clases universitarias en neurociencias.

Lea más: Trump niega conversaciones para preparar un “cambio de régimen” en Venezuela

El menor, que estudia segundo año de secundaria en la escuela virtual Reach Cyber Charter, asiste tres veces por semana a Ursinus College, donde comparte aula con jóvenes que lo duplican en edad. Su ingreso lo convirtió en el estudiante más joven en tomar cursos en esa institución.

El talento de Aiden se manifestó desde los dos años, cuando comenzó a leer sin instrucción previa. Poco después, desarrolló un interés especial por la anatomía y las matemáticas, lo que llevó a que fuese identificado como un niño superdotado. “Comprendí rapidísimo”, contó en entrevista con Univision.

Su madre, Verónica Wilkins, recuerda que a los tres años ya resolvía ecuaciones y mostraba un razonamiento avanzado. “Estoy sumamente orgullosa de Aiden porque todo es suyo. Todo es natural. Yo estoy detrás de escena y él va tras lo que quiere”, dijo a NBC Philadelphia.

Ver más: Asciende a 21 el número de muertos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Además de sus logros académicos, Aiden mantiene actividades propias de su edad, como jugar videojuegos y practicar fútbol. Sin embargo, ya tiene claro su objetivo profesional: ser neurocirujano pediátrico. “Quiero ayudar a niños de mi edad con discapacidades neurológicas. Es triste verlos sufrir y quiero hacer algo por ellos”, aseguró.

Entre sus planes a futuro, el niño prodigio contempla continuar sus estudios en universidades como Johns Hopkins o Princeton, reconocidas por sus programas en medicina.