Como Anielly Sousa Silva, de 21 años, fue identificada la mujer que fue detenida en la ciudad de Conceição de Alagoas, en Brasil, acusada de crear una “red de chismes”.

Leer también: Una mujer murió tras accidente al llegar a casa: su perro salió a recibirla, la empujó y cayó por un barandal

Así como se lee. La joven, al parecer, usaba las redes sociales, mediante una sofisticada estrategia, para difamar a los habitantes de la ciudad en diferentes plataformas.

De acuerdo con la información difundida en el programa Fantástico, de la televisión local TV Globo, la mujer usó una aplicación de mensajería para alentar a los ciudadanos de la ciudad a participar en las difamaciones.

En lo difundido por Sousa Silva había acusaciones de infidelidad, embarazo, orientación sexual e incluso agresión física.

Las autoridades detallaron, luego de su captura, cómo era el modus operandi, usando la manipulación. “Hizo un post diciendo lo siguiente: ‘Para que yo lo borre, me tienen que pagar’”, informaron fuentes policiales.

Lograba cientos de visitas en sus publicaciones con información que no era verificada y muchos menos consentida por las víctimas de la difamación. La joven pedía entre 200 y 500 reales, unos 400 mil pesos colombianos, para eliminar las publicaciones.

Una de las víctimas denunció una de las difamaciones, porque fue en contra de su hija, quien sufrió acoso escolar debido a lo publicado por esta “red de chismes”.

Importante: “Es un flagrante ataque a la libertad de expresión”: estrellas de la tv apoyan a Jimmy Kimmel tras el cierre de su programa

“Algunos comenzaron a reunir pruebas y a presentar denuncias policiales. La policía abrió una investigación y, ante la persistencia de las publicaciones, solicitó la detención preventiva de la joven”, señaló la Policía en el programa de televisión.

Sousa podría afrontar cargos por extorsión, un delito que puede conllevar una pena de entre 4 y 10 años de cárcel en Brasil.