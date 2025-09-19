Alexis Von Yates es una enfermera de 35 años, que fue condenada a 24 meses de prisión, dos años de control comunitario y 10 años de libertad condicional como delincuente sexual registrada, tras abusar de su hijastro de 15 años en Ocala, Florida, Estados Unidos.

La mujer deberá cumplir con 200 horas de trabajo comunitario, el pago de multas y la prohibición de tener contacto o acercarse al menor, indicó el juez Timothy McCourt, del Quinto Circuito Judicial de Florida.

Y es que este caso ha causado conmoción en la ciudad pues el pasado 26 de julio de 2024 el esposo de la mujer Frank Von Yates, llegó sin previo aviso a su vivienda y se encontró que estaban teniendo relaciones sexuales.

"Abuso"



Cuatro días después las autoridades recibieron esta denuncia anónima e iniciaron las investigaciones del caso. Determinaron que estos hechos eran conductas de abuso y manipulación.

Alexis se declaró culpable mediante un acuerdo de no disputa por el cargo de ‘agresión lasciva o lasciva a un menor de entre 12 y 16 años’. Quiere decir que ese delito equivale a un segundo grado sustituyó a la acusación original de ‘agresión sexual de una persona en posición parental’, considerada de primer grado y que hubiera supuesto cadena perpetua.

No obstante, la madre biológica del menor dijo que su hijo fue “manipulado y vulnerado”, diciéndole a la mujer involucrada “pedófila incestuosa”.

Por su parte, el menor de edad lo trasladaron a la casa de sus abuelos paternos, donde permanece bajo su cuidado.

Asimismo, el adolescente indicó que la mujer había iniciado comentarios sexuales como que: “tenía ganas”, “no había tenido relaciones sexuales en dos semanas” y que venía haciendo bromas de tipo sexual desde hacía varios días.