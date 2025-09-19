El futbolista Alfredo David Cristóbal, de 25 años, murió el pasado 5 de septiembre de 2025, tras recibir una descarga eléctrica en Olancho, Honduras.

Jesús Mercado, el boxeador de 21 años que fue hallado sin vida envuelto en una cobija con cinta

“Lo más seguro es que Carlos Bacca esté recuperado en noviembre”: Antonio Char

Noah Lyles, indiscutible rey del 200 por cuarta vez consecutiva

El joven al parecer estaba conectando un sistema de internet cuando tocó un cable que le propinó una gran descarga eléctrica que le quitó la vida.

Y es que Alfredo David además de vestir la camiseta del Deportivo El Rodeo también se desempeñaba como electricista.

Redes sociales Compañeros le dieron el último adiós a Alfredo David Cristóbal

El ‘Diario Tiempo’ de Honduras informó que el cuerpo del joven quedó suspendido del poste de la luz durante varios minutos. Luego, el cuerpo de emergencia llegó y lo pudo rescatar.

Asimismo, su funeral se llevó a cabo en donde familiares y jugadores del Deportivo El Rodeo se vistieron con el uniforme para darle el último adiós.

Flamengo 2, Estudiantes 1: ‘el Mengao’ solo necesitó de nueve minutos para ganar y acercarse a semifinales

Sus compañeros llevaron el féretro de Alfredo David hasta el centro del campo de juego en donde le rindieron homenaje. “Vuela alto campeón”, decía la pancarta que le pusieron en el campo.