En medio del silencio del desierto, a la altura del kilómetro 9 de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, un bulto extraño llamó la atención de quienes transitaban la zona. La alerta a las autoridades reveló después un hallazgo que conmocionaría al deporte mexicano: el cuerpo sin vida de Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido en el cuadrilátero como Rafaguita.

El joven boxeador de 21 años yacía envuelto en una cobija, asegurado con cinta, en un paraje de la frontera entre Sonora y Baja California. La cruda escena fue confirmada horas más tarde por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que abrió una carpeta de investigación.

Hasta ahora, los reportes oficiales señalan que no se observaron signos externos de violencia, y se espera la autopsia para conocer la causa de su muerte.

Llevaba varios días desaparecido

La noticia de su hallazgo llegó tras varios días de incertidumbre. Mercado Cabrera había desaparecido en San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad a la que se había mudado recientemente con la ilusión de impulsar su carrera en la división de peso gallo.

El joven había viajado a Ciudad Juárez, Chihuahua, para disputar una pelea, pero nunca regresó. Su ausencia encendió la alarma en familiares y conocidos, y poco después colectivos de búsqueda, como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando, se unieron en la tarea de localizarlo.

El reconocimiento del cuerpo no tardó en llegar. Dos tatuajes sirvieron como confirmación: la figura de la Santa Muerte en el antebrazo y el logotipo de los Yaquis de Obregón, equipo de béisbol al que seguía. Con ese hallazgo, la familia confirmó lo que temía y se preparó para darle sepultura.

El Colectivo Buscando de San Luis Río Colorado expresó en un comunicado: “Familia localizada. El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera”.

Y agregaron: “Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno”.

Lo que se conoce de la investigación del asesinato de ‘Rafaguita’

La Fiscalía de Sonora analiza los indicios del caso. Aunque el cuerpo estaba sujeto con cinta y envuelto en una cobija, los peritos no hallaron huellas visibles de violencia. Por ahora, se espera el dictamen médico forense para esclarecer qué ocurrió con el joven boxeador.

Ningún allegado a Mercado Cabrera ha reportado amenazas previas ni circunstancias que apunten a un posible móvil. La investigación sigue en curso.

¿Quién era ‘Rafauita’, el joven boxeador hallado muerto en México?

Originario de Nogales, Sonora, Jesús Iván Mercado Cabrera comenzó su carrera en el boxeo profesional con la mirada puesta en abrirse camino en la categoría de peso gallo. En sus registros acumulaba siete victorias, nueve derrotas y un nocaut.

Aunque su récord no lo mostraba como una figura dominante, su juventud y disciplina mantenían viva la esperanza de verlo crecer en el ring. Su repentina partida dejó un vacío en la comunidad del boxeo mexicano, que hoy lo recuerda no solo como un peleador, sino como un joven que perseguía un sueño.