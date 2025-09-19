El estadounidense Noah Lyles se reivindicó en los 200 metros lisos como el gran dominador de la distancia con su cuarto oro mundial consecutivo y, en su particular duelo con el botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico, se coló su compatriota Kenneth Bednarek, plata, y el jamaicano Bryan Levell, bronce.

Cinco días después del sinsabor que le dejó el bronce en los 100 metros, el atleta de Florida se recompuso para sacar su mejor versión sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio, donde no dejó margen de sorpresa a sus rivales y firmó una marca de 19.52, seis centésimas menos que la de Bednarek, segundo con 19.58. Tercero fue Levell (19.64) con marca personal.

El gran perdedor, sin duda, fue Tebogo, que de momento, a la espera de los relevos, tiene su cuenta de medallas a cero en Tokio tras ser descalificado en la final de los 100 y concluir cuarto estos 200 (19.65) a solo una centésima del bronce.

“Esto es parte del juego. No siempre se gana todo. Se aprende y ya veremos cómo salgo de esto. Sigue siendo una lección de humildad porque superé muchas lesiones yendo y viniendo de Europa. Volveré al trabajo ahora y espero volver más fuerte. Creo que aún tengo energía. No salió como esperaba esta noche pero estoy terminando la temporada sano, y esa es la mejor sensación. Noah se merecía este título. Yo espero correr el relevo con el equipo, pero ya veremos”, dijo Tebogo tras la carrera.

Sexto, firmando una gran actuación, concluyó el dominicano Alexander Ogando con un crono de 20.01.