Flamengo, con un gol relámpago de Pedro y otro del uruguayo Guillermo Varela a los nueve minutos del primer tiempo, venció este jueves por 2-1 a Estudiantes en el Maracaná de Río de Janeiro en el partido de ida por cuartos de final y quedó a un paso de las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes, que aprovechó la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata a ocho minutos del final, consiguió descontar en la reposición del segundo tiempo por intermedio de Carrillo y evitó una derrota más abultada, con lo que dejó el duelo aún abierto.

El conjunto carioca ahora necesita de un empate la próxima semana en su visita a La Plata o de un triunfo por cualquier marcador en el partido de vuelta para inscribirse en semifinales, instancia en las que tendría que enfrentar al vencedor del choque entre los también argentinos Vélez Sarsfield y Racing.

El actual líder del Campeonato Brasileño, que no pierde un partido desde el 31 de julio, tan solo necesitó de 16 segundos para abrir el marcador luego de que Pedro, en la primera jugada del partido y tras recibir una asistencia de Plata, venció sin dificultades a Muslera con un disparo dentro del área.

El conjunto dirigido por el técnico Filipe Luís aprovechó el desconcierto provocado en el equipo del entrenador Eduardo Domínguez para aumentar la presión y se lanzó al ataque en un primer tiempo en que tuvo un 61 % de control del balón.

Flamengo casi aumenta el marcador a los seis minutos con un disparo del español Saúl Ñíguez que pasó próximo al ángulo de Muslera.

Pero la presión surtió efectos en el minuto 9 cuando Guillermo Varela, tras un pase de Ayrton Lucas y con un voleo dentro del área, anotó un golazo para los locales.

Los cariocas casi consiguen el tercero en el minuto 20 cuando Pedro recibió un pase del uruguayo Giorgian de Arrascaeta dentro del área y sin marca, pero Muslera terminó ganándole el cara a cara.

Estudiantes, que se limitó a defenderse y a intentar eventuales contragolpes, llegó por primera vez al área del Flamengo a los 18 minutos y consiguió crear algunas jugadas ofensivas en la segunda mitad del primer tiempo, pero sin amenazar el arco del argentino Agustín Rossi.

El equipo brasileño salió también al ataque en el segundo tiempo, pero desperdició seguidas oportunidades de aumentar el marcador en los pies de Samuel Lino, Gonzalo Plata y Pedro.

El conjunto de La Plata, por su parte, ganó más organización con la entrada de Benedetti, se sacudió del dominio brasileño y comenzó a generar varias jugadas ofensivas y a aproximarse cada vez más de la portería de Rossi.

La reacción de Estudiantes obligó a Filipe Luís a renovar sus atacantes con la entrada de Bruno Henrique y de Luiz Araújo en un intento de recuperar el control y ampliar el marcador.

Los locales consiguieron retomar el control, pero ya sin generar peligro, por lo que el partido perdió intensidad y pasó a jugarse en el centro de la cancha.

La expulsión de Plata a ocho minutos del final por acumular dos amarillas obligó a Flamengo a reforzar su defensa ante un Estudiantes que se lanzó al ataque.

Y los visitantes aprovecharon la superioridad numérica y descontaron al minuto 91 con un gol de Carrillo tras un tiro de esquina.