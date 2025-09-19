Antonio Char habló de todo lo relacionado con Junior. En una extensa entrevista con EL HERALDO (leer nota aparte), el presidente del club se refirió a varios temas del plantel currambero.

Entre todas las temáticas también se tocó acerca de la actualidad de uno de los referentes del plantel, Carlos Bacca, quien se encuentra lesionado y no fue inscrito para este semestre.

Es un jugador que se lesionó, fue operado y está en un proceso de rehabilitación. Él tiene que terminar su proceso de rehabilitación primero. Rehabilitarse. Es en lo que él está concentrado en este momento”, destacó inicialmente.

El directivo dejó en claro que tomaron la decisión de no inscribirlo debido a que su incapacidad por la lesión en el tendón de Aquiles iba, en un principio, por todo el semestre.

“No, porque la incapacidad fue de casi todo este semestre. Él no fue inscrito porque en principio, cuando tiene la lesión, y es una lesión de cierta importancia, pues no daba para decidir una inscripción en ese momento. Pero quizás viéndolo ahora, cuando ya él va a estar próximo a estar rehabilitado, pues ya el tema no queda fácil (las inscripciones ya están totalmente cerradas)”, manifestó.

Eso sí, Antonio Char dio la buena noticia que había adelantado esta casa editorial hace una semanas que, si todo sale bien, el delantero porteño podría ya estar recuperado en el mes de noviembre.

“Sí, es cierto que lo más seguro es que ya esté recuperado en noviembre”, señaló el dirigente rojiblanco.

Así las cosas, Carlos Bacca ya estaría recuperado para el mes de noviembre, pero no podrá ver actividad porque no fue inscrito por Junior para este semestre.