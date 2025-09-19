Liga de Quito allanó este jueves su camino a las semifinales de la Copa Libertadores al imponerse por 2-0 al Sao Paulo en el partido de ida de los cuartos de final, un encuentro donde al equipo local le tocó sufrir, pero que resolvió en dos momentos clave.

Cuando mejor jugaba Sao Paulo, Liga de Quito anotó en el minuto 15 a través de Bryan Ramírez. Y cuando su rival lo tenía encerrado en su propia zona y acariciaba el empate en el segundo tiempo, apareció Michael Estada para poner la guinda en el minuto 78.

El cuadro dirigido por el argentino Hernán Crespo hizo todos los méritos para alcanzar por lo menos el empate, pero Liga de Quito golpeó cuando más presión sufría. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves en el estadio Morumbi.

Sao Paulo tuvo la primera ocasión del encuentro, pero el creativo venezolano Nahuel Ferraresi no acertó a rematar el balón dentro del área.

El equipo tricolor tomó el control de las acciones y llegó con peligro sobre el arco de Gonzalo Valle, pero el cuadro albo sorprendió con una precisa definición de Ramírez, que observó un pase desde gran distancia hacia el corazón del área, y con un remate rasante, batió al portero Rafael.

El gol desacomodó el orden con que comenzó el visitante y Liga, al mando del técnico brasileño Tiago Nunes, se aprovechó para seguir generando acciones ofensivas.

En la última jugada del primer tiempo el remate de Luciano se escapó por el costado izquierdo del arco local.

Sao Paulo volvió al segundo tiempo con la predisposición de empatar, De nuevo inquietó Luciano, pero Valle neutralizó.

Los ataques permanentes de los brasileños fueron desaprovechados por la falta de puntería. Marco Antonio ensayó un violento remate desde fuera del área y Valle salvó nuevamente a su equipo del tanto.

Una mala salida de la defensa brasileña, permitió a Ramírez apoderarse del balón y su remate rebotó en los defensas del Sao Paulo, y Estrada, que había reemplazado a Alejandro Cabeza por lesión, remató de primera intención y anotó el gol tranquilizador.

El portero Valle salvó a Liga del descuento de Ferreira al bloquear un disparo desde corta distancia.

Sobre el final del partido, el portero Raffael evitó el tercer gol, al atajar un disparo de Estrada en un mano a mano, tras un craso error del defensa ecuatoriano de Sao Paulo Robert Arboleda.