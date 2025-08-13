“Lo borraron”. “Lo hubieran dejado en Junior”. Muchos seguidores del equipo rojiblanco empezaron a suponer y a especular situaciones sobre Jordan Barrera porque no ha vuelto a jugar con el Botafogo de Brasil después de su debut, el pasado sábado 26 de julio, en el empate 1-1 ante Corinthians, en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

Sin embargo, la única realidad es que Barrera se lesionó en ese estreno en el fútbol brasileño y permaneció diez días en departamento médico, por lo cual se perdió los últimos cuatro partidos del conjunto carioca: victoria 2-0 sobre Bragantino (Copa de Brasil), derrota 2-0 ante Cruzeiro (Torneo Brasileirao), triunfo 1-0 ante Bragantino (Copa de Brasil) y caída 2-0 ante Fortaleza (Torneo Brasileirao).

Así las cosas, Barrera se ha venido recuperando y desde el lunes se unió con normalidad a los trabajos con sus compañeros de equipo, que este jueves, desde las 5 p. m. se medirán a la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), en el choque de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Barrera sufrió un esguince y salió de la lista de disponibles del entrenador italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti.

Lo más seguro es que el canterano de Junior sea convocado al juego contra Palmeiras, el domingo a las 6:30 p. m., en el Nilton Santos.

En todo caso, no lo han borrado de las convocatorias del Botafogo por razones futbolísticas, como muchos aficionados junioristas supusieron o especularon.

El jugador atlanticense, que está acompañado por su padre, Óscar Barrera, continúa en período de reacondicionamiento físico y adaptación para reaparecer con toda la energía.

Algunos medios brasileños aseguran que Barrera no fue inscrito para los octavos del torneo continental y que las cinco plazas fueron ocupadas por Neto, Danilo, Joaquín Correa, Montoro y Arthur Cabral.