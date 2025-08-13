Más de dos meses lleva fuera de las canchas el delantero del Junior Carlos Bacca, de 38 años, por cuenta de una importante lesión en su pierna derecha.

Jeisson Gutiérrez Carlos Bacca celebrando su gol ante Fortaleza.

El futbolista, oriundo del municipio de Puerto Colombia, Atlántico, no ha vuelto a tocar un balón desde el pasado 8 de junio, cuando en medio del calentamiento previo al partido ante Independiente Medellín sintió una fuerte molestia en la parte posterior de la antepierna derecha.

Ese día iba a ser suplente en el partido que los rojiblancos perdieron 1-0 ante el Medellín por los cuadrangulares semifinales. Finalmente no pudo disputar el partido por la lesión.

Lesión que sufrió Carlos Bacca

A través de un comunicado, Junior informó tras finalizar el partido que tanto Déiber Caicedo como Carlos Bacca sufrieron una lesión en el tendón de Aquiles, el primero en la pierna izquierda y el segundo en la derecha.

"Se inició protocolo de tratamiento para el manejo agudo para esta lesión. Se le practicarán estudios imagenológicos para evaluar la lesión", indicó el club en aquella ocasión.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Carlos Bacca en rueda de prensa.

‘Mayo Clinic’ explica en su página web que el tendón de Aquiles “es un cordón fuerte y fibroso que conecta los músculos de la parte posterior de la pantorrilla con el hueso del talón. Si se estira demasiado el tendón de Aquiles, puede desgarrarse (ruptura). La rotura del tendón de Aquiles es una lesión que afecta la parte trasera de la pantorrilla”.

Los jugadores fueron intervenidos quirúrgicamente días después de la lesión.

Así va la recuperación de Carlos Bacca tras lesión

El experimentado goleador se fue a España para continuar con su recuperación. Ya lleva varios días allá y se le ha visto en la sede deportiva del Villarreal, donde incluso se reencontró con Unai Emery, quien lo dirigió en el ‘Submarino Amarillo’.

EL HERALDO pudo averiguar que el futbolista ya inició la tercera fase de recuperación de su lesión. En total son cuatro fases para poder recibir el alta médica, por lo que va a un buen ritmo.

Este medio también conoció que el tres veces campeón y varias veces Botín de Oro de la Liga arribará a la capital del Atlántico a finales de meses para así continuar con su recuperación bajo las órdenes del cuerpo médico de Junior.

En Barranquilla terminará la fase tres y pasará a las fase cuatro de su recuperación. Si bien todavía no hay una fecha segura para su regreso y aunque se pensaba que no jugaría más este año, el delantero podría estar, si todo sale bien, recuperado en el mes de noviembre.

En caso de que esto se dé, Carlos Bacca podría ser otra variante en el frente de ataque para Alfredo Arias en el remate del ‘todos contra todos’ y el comienzo de unos hipotéticos cuadrangulares semifinales, eso si el equipo rojiblanco clasifica.