Hay cosas que se parecen, pero no son iguales. Una cosa es sumar puntos “como sea” y otra sumar puntos jugando al fútbol que gusta y entretiene. Pasa en el Junior de Barranquilla hoy día. El “como sea” alejó al Juniorismo del Metro, jugar al fútbol lo ha ido acercando.

Junior ya ha jugado el 33% del calendario de la mano de Alfredo Arias sumando 14 puntos, que es casi la mitad de los que se necesitan para clasificar a semifinales, y está en carrera en Copa viendo venir en siguiente fase al Atlético, otro equipo de la B.

A la par de ello, vivimos 3 partidos saludables y 3 luchados, sin derrotas y 2 en Copa que no se perdieron por reacción del equipo y por haber definido, a favor, la serie de penaltis de desempate.

Esto para señalar que había que ganar desde el comienzo del calendario, y se hizo, para comenzar a enamorar a la gente.

Más sin embargo, hay que señalar dos cosas, la primera que Junior desarrolla otra idea idea en la alineación básica, con 6 jugadores nuevos (incluyo a Jermein) y 5 venidos de equipos donde eran titulares (Silveira, Suárez, Celis, Rivas y Salazar) y en medio de montar el team work, el equipo rojiblanco ha jugado 4 partidos como visitante y 2 de local en un supuesto calendario equilibrado, que es desequilibrado más bien, programado a través de un algoritmo.

Si bien los algoritmos son una sucesión de acciones en busca de un resultado, quienes los programan son seres humanos que pueden, o ser sesgados o equivocarse. En esto creo que lo normal eran las programaciones de antaño cuando se jugaba un partido local y el siguiente visitante, local-visitante y así. No hay mejor manera de encontrar un equilibrio.

A pesar que Junior no se vio como al comienzo, en los últimos partidos, hay que señalar que trabajó 15 días previos, que no todos los jugadores llegaron a tiempo y que el nivel de algunos aún no llega a lo que son y han sido.

Como parte positiva hay que registrar los 15 minutos de Arias en los entre tiempos, donde ha modificado o cimentado cosas, y los recambios que han sido afortunados, a excepción del primer partido ante Huila.

Y a seguir mejorando…