Es algo real, de la carrera sólo quedan el cansancio y las equivocaciones. La angustia en el hacer y el andar trae todo eso junto. El ser humano es pensante por naturaleza y debe usar el pensamiento a diario en todas las actividades que desarrolle. No se puede andar por la vida como carro loco.

Junior ha vuelto a ser el equipo que corre y corre, tapa y tapa, quita y quita pero se le olvidó, otra vez, jugar al fútbol como cuando lo hizo al final de la campaña 2025-1 para ganar la 11ª estrella.

Es una ansiedad y un corre corre como si la casa de Marcela se estuviera quemando (no es la primera vez que hago esta referencia) la famosa canción de Chivirico Dávila con la Orquesta de Orlando Marín.

Lo natural es pensar antes de actuar y decidir. Debe haber un convencimiento de por qué y para qué se hacen las cosas. En Junior no existe eso. Están en modo presionar, recuperar, meter pelotazo y a correr todo el mundo. Sin pensamiento organizacional, sin hilar una secuencia armoniosa de dos, tres toques, explotación de espacio y cadencia que someta al rival.

Es un constante buscar el mano a mano hombre a hombre, es una secuencia estéril de quitar el balón y perderlo, sin sorpresa alguna, repetitivo.

Que la presión, que los contraataques, que todos corren para recuperar y todos corren para atacar es lo de hoy en algo que se repite de cuando la Holanda de “Rinus” Michels fue llamada la “Naranja Mecánica”. Pero lo que olvidan es que ese equipo jugaba al fútbol también, de manera maravillosa.

Lo que pasó con Junior, esta vez ante Fortaleza para poder ganarle 2x1 en el instante final de los 8 minutos de adición con gol de cabeza de Jean Pestaña y balón aéreo lanzado por Yeison Suárez desde el tiro de esquina, es llevar al límite al aficionado. Casi que me atrevería a decir que hubo cadena de oraciones para que eso pudiera ocurrir.

Los jugadores corrían hasta en el banco, el Profe Arias “parió” toda la noche, y yo preguntándome si ese es el fútbol que queremos ver y si ese fútbol nos servirá para Copa Libertadores.

Y ni hablar del nivel de la mayoría de los jugadores. Dios de la vida. Que no pasen de agache. Arias monta el partido, pero los que entran a la cancha son ellos. Y no salen bien librados…