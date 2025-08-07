Junior ya pasó la ‘Fase 1B’ de la Copa Colombia, dejando en el camino al Atlético Huila, y ya tiene la cabeza en la ‘Fase II’ —octavos de final—, donde medirá fuerzas con otro equipo de la Primera B, el Atlético FC.

Aún se desconocen las fechas en las que se jugará la serie —la cual arrancará en Barranquilla y cerrará en Cali—, pero lo cierto es que Junior parte con el papel de favorito por su condición de equipo grande.

De pasar Junior esta ‘Fase II’ de la Copa Colombia el camino se pone un poco más complejo para el cuadro barranquillero, que tendría que rivalizar ante América de Cali o Atlético Bucaramanga en la ‘Fase III’ o también llamada cuartos de final.

El rival en una hipotética semifinal ya saldría entre los siguientes equipos: Atlético Nacional, Deportes Quindío, Once Caldas o Deportivo Pasto, que rivalizan entre ellos en la parte baja del cuadro.

Se espera que Junior haga valer su condición de favorito ante Atlético FC para que se meta en la recta final de la Copa Colombia, donde se medirá a equipo de su misma división. Lo único real es que el Tiburón no puede confiarse en esta Fase II, porque ya se llevó un susto ante el Atlético Huila.