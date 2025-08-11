Para Yimmi Chará el partido que hizo Envigado FC ante Junior no fue una sorpresa. El caleño explicó que sabían que sería un rival difícil, pero que, al equipo rojiblanco le costó y mucho en el primer tiempo.

“Sorprendidos no. Sabíamos que iba a ser un rival muy difícil, que no nos podíamos confiar en lo que veníamos haciendo. Teníamos que reforzar lo que veníamos haciendo. En el primer tiempo no tomamos buenas decisiones en la parte de adelante y cometimos errores atrás que nos costaron un gol”, destacó en rueda de prensa.

“Me quedo con la actitud del segundo tiempo. Nosotros somos un equipo muy madero, que sabemos la responsabilidad que tenemos. No es fácil levantarse de estos partidos, con poco público, ante un rival que te presiona todo el tiempo. En el segundo tiempo fuimos muy inteligentes, aprovechamos las bandas, que nos había costado mucho en el primer tiempo y por eso llega el gol”, complementó.

El mediocampista, que no tuvo un buen juego, explicó que siempre van en busca de ganar en cualquier cancha, pero que pudieron sacar un punto que los deja en la parte alta de la tabla.

“En todos los partidos uno trata de ver al rival, de ver la manera para hacerle daño y adentro de la cancha hay que jugarlo. Nosotros, los que estamos adentro, somos los encargados de buscar esos espacios, de crearlos. Muchas veces uno nos necesita tener el balón para que el equipo pueda crearle un espacio a un compañero. En el primer tiempo fue difícil por el ímpetu de ellos, son jugadores jóvenes, que vienen mostrando cosas buenas y en el segundo nos paramos mejor, creamos más oportunidades y pudimos atacarlos muchos mejor. Nos vamos con un punto, uno siempre busca los tres, pero seguimos en la parte de arriba y eso es importante”, afirmó.

“En este equipo siempre la exigencia es alta. Venimos de una seguidilla de partidos bastante alta ante rivales que nos exigieron bastante. En casa jugamos a una temperatura bastante alta, esa es una muestra que el equipo está preparado. En todos esos partidos tuvimos el control y pudimos hacer lo que se venía trabajando en los entrenamientos. Ahora está en nosotros poder corregir para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en el primer tiempo”, agregó.

El vallecaucano habló acerca del error, que para él, cometieron en el compromiso.

“La parte que nosotros siempre preparamos es la parte de la tenencia del balón. Si tú tienes eso, será difícil que el rival, aunque sea muy físico, te marque. En el primer tiempo no lo pudimos hacer y se notó bastante que estábamos incomodos. Pudimos marcar, conseguir los espacios. Es más de lo que nosotros podamos hacer, que pensar en lo que el rival pueda hacer, sin quitarle mérito a lo que hicieron, porque jugaron bien, pero ese fue el error que cometimos nosotros”, manifestó.

Por último, Yimmi Chará señaló que está bien físicamente y que siempre quiere jugar.

“Físicamente me siento bien. Venimos de una pretemporada exigente. El equipo hizo una muy buena preparación. Los primeros partidos no son lo que cuestan, sino los últimos y estamos preparados para eso. Tenemos una buena plantilla, todos queremos jugar, me incluyo porque soy un jugador que siempre quiere estar presente y hay que aprovechar cada oportunidad dentro del terreno de juego”, concluyó.