El neerlandés Virgil van Dijk, capitán del club Liverpool de Inglaterra, se refirió a la salida del colombiano Luis Díaz del equipo tras la derrota ante el Crystal Palace por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), que enfrenta al campeón de la Premier League y el vencedor de la FA Cup.

TOLGA AKMEN/EFE Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta y Daniel Munoz, del Crystal Palace, celebran la victoria de la Community Shield.

Este domingo 10 de agosto el Crystal Palace venció al Liverpool en una tanda de penaltis (2-2/3-2) en la que Dean Henderson fue fundamental y en la que Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron sus lanzamientos.

Los de Oliver Glasner, que suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, se impusieron a los 300 millones en fichajes del Liverpool, que jugó con sus cuatro nuevas caras en Wembley. El Crystal Palace solo ha gastado dos millones este verano.

Virgil van Dijk pide refuerzo tras salida de Luis Díaz

En entrevista con ‘talkSPORT’ después del partido, Virgil van Dijk reconoció que con las salidas de Luis Díaz, quien ahora juega en el club alemán Bayern Múnich, y del uruguayo Darwin Núñez, nueva ficha del Al Hilal de Arabia Saudí, el Liverpool necesita un atacante que llega a reforzalo.

Cortesía Bayern Múnich Luis Díaz en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich.

“Bueno, acabamos de perder a Darwin, se fue a Arabia Saudita y perdimos a Lucho (Luis Díaz), obviamente se fue al Bayern. Creo que siempre hay espacio para un atacante que nos refuerce, así que veremos qué nos depara esta ventana de transferencias en términos del equilibrio del equipo”, dijo Van Dijk en diálogo con ‘talkSPORT’.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Sin embargo, el técnico de ‘los Reds’, Arne Slot, descartó que esté planeando reforzar la delantera del equipo. Por el contrario, lo que sí le preocupa es la defensa, por la cantidad de goles que recibió el club en la pretemporada.

“Mi última preocupación es la calidad ofensiva. Deberíamos poder ganar y marcar con los jugadores que tenemos”, dijo Arne Slot a la prensa.

Agregó: “Es más, no me preocupa, pero si veo la cantidad de goles que hemos encajado en la pretemporada, no está a nuestro nivel”.