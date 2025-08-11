El centrocampista colombiano Nelson Deossa ha declarado este lunes, en su presentación como futbolista del Betis, que el plantel lo ha “recibido con una calidez humana increíble” y se ha mostrado “contento por estar en una institución que te hace sentir como si llevases tiempo aquí”.

Deossa, fichaje procedente de Rayados de Monterrey mexicano, contó en el acto de presentación, que tuvo lugar en la ciudad deportiva del primer equipo verdiblanco, que su compañero en el conjunto regiomontano Sergio Canales, exjugador del Betis, lo “convenció” porque le ha “hablado bien de la institución y de la ciudad, algo que ha ayudado” a tomar la decisión de venir.

También destacó que su compatriota Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero que recaló el pasado invierno en el equipo procedente del fútbol estadounidense, le “dijo la clase de personas que había acá”.

El nuevo futbolista bético, cuyo fichaje se oficializó el pasado lunes y que ese mismo día se unió a la expedición para la concentración que la plantilla inició en Marbella (Málaga), destacó que, en estos primeros días de contacto, el cuerpo técnico encabezado por el chileno Manuel Pellegrini le ha comentado que la entidad “fuera de lo profesional, es adorable” y ha destacado su “asombrosa capacidad para compartir con quien viene de fuera”.

Nelson Deossa sigue un plan específico de preparación que “ojalá” le permita “estar físicamente a punto para el lunes” próximo, cuando el Betis debutará en LaLiga 25-26 en el campo del Elche, y confió en mostrarse como un “jugador ofensivo”, aunque también resaltó que “hoy en día, en el fútbol moderno, para atacar también hay que saber defender”.

“Mis características son claras: buen físico, regate, velocidad y disparo a larga distancia”, subrayó un Deossa que confía en cumplir “el sueño de todo futbolista, que es representar a su país y ojalá sea en el Mundial del año próximo”.

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, por su parte, destacó “el esfuerzo” económico que ha realizado el club para fichar a “un futbolista ‘box to box’ (todocampista) que le va a dar a la plantilla más despliegue físico del que tenía” y que espera que “sume mucho”.