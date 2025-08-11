Los colombianos Queen Saray Villegas y Saúl Hernández dominaron este lunes la prueba del BMX freestyle al ganar sendas medallas de oro en la tercera jornada de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Leer también: El capitán del Liverpool, Van Dijk, se refirió a la salida de Luis Díaz tras la derrota ante el Crystal Palace

A primera hora, Queen Saray, diploma olímpico en París 2024, se adjudicó la presea dorada y aseguró un cupo en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 al completar su rutina con 81.67 puntos, mientras que su hermana, Lizsurley Villegas, se quedó con la plata al sumar 76.00 puntos de los jueces.

La medalla de bronce fue para la chilena Catalina Henríquez, con 72.67 unidades, y el cuarto lugar fue para la mexicana Sofía Báez, con 51.67.

“Ahora toca entrenar demasiado para las próximas competencias, vienen muchos juegos, campeonatos, así que estamos preparándonos para eso, para seguir representando muy bien a Colombia. Ahora tenemos un cupo para Lima 2027. La idea para esos próximos juegos es prepararnos y competir allí por Colombia”, declaró Queen Saray a EFE tras la competencia.

Leer más: Hakimi rompe la unidad en el vestuario del PSG sobre el Balón de Oro y dice que él lo debería ganar

“El sueño ahora es traerle a Colombia la medalla en los Juegos Olímpicos (en Los Ángeles 2028). Eso está en mente. Sé que es muy posible, así que estoy entrenando fuerte para eso y siempre en la cabeza con esa mentalidad”, añadió.

En segundo turno, Saúl Hernández, con un puntaje de 92.67, se impuso al argentino Manuel Turone, que logró la plata con 91.00, y al brasileño Davi Gibim, calificado con 79.67.

El BMX freestyle, disputado en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en la ciudad paraguaya de Luque, termina su participación en ASU2025 y entrará en acción desde el próximo 21 de agosto el BMX racing.

Brasil lidera el medallero de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, con 22 medallas (11 oros, cinco platas y seis bronces), seguido de Chile con 12 preseas (seis oros, tres platas y tres bronces) y Colombia con la misma cantidad de metales que los chilenos.